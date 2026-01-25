Депутат райсовета Закарпатья поставил в своем особняке золотую статую

Обвиненный в коррупции депутат райсовета Закарпатья скрыл элитные автомобили и крупные суммы денег, поступившие ему из неустановленных источников. Об этом сообщила пресс-служба украинской прокуратуры.

Чиновник не указал в годовой декларации имущество и доходы на сумму порядка 194 тысяч долларов.

На опубликованных фотографиях ведомство показало интерьеры принадлежавшего депутату дома. На кадрах видно мраморные полы, золотую статую, роскошную позолоченную мебель и лестницы.

«Закарпатская областная прокуратура предъявила обвинения депутату Береговского районного совета в предоставлении заведомо недостоверной декларации и легализации доходов, полученных преступным путем», — отметили в прокуратуре.

Ранее национальная полиция провела обыски в департаменте финансов Киевской городской государственной администрации. Следствие установило, что в 2020 году мэрия выпустила облигации внутренних местных займов, чем нанесла ущерб бюджету.