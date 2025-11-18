Депутат Рады вышел на трибуну парламента с куклой Карлсона

Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков вышел на трибуну с куклой Карлсона как символом министров, ушедших от ответственности по делу о коррупции в сфере энергетики. Фрагмент трансляции заседания от 18 ноября опубликовал Telegram-канал INSIDER UA.

Разумков вышел на трибуну, посадив на нее игрушку. Депутат раскритиковал отсутствие в зале Верховной рады министров юстиции и энергетики Германа Галущенко и Светланы Гринчук, по отставке которых в парламенте провели голосование.

«Давайте хоть этот (игрушка Карлсон — прим. ред.) посидит, потому что эти двое не пришли. <…> Они сбежали, их нет в зале. Кого вы увольняете?» — заявил он

Разумков также обратился к коллегам, спросив, уважают ли они людей, у которых воровали Гринчук и Галущенко. По его словам, депутаты Рады превратили государство в пропеллер, а министры показали парламентариям пропеллер и улетели из государства.

Как заявил депутат, если не изменить подход к ситуации, то для Украины все закончится трагедией. Только вот депутаты не Карлсоны, никто им пропеллеры не выдаст и отвечать за свои действия придется именно здесь.

Разумков также призвал коллег лишить Галущенко и Гринчук министерских должностей, чтобы не платить им зарплаты.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что Гринчук сбежала с Украины.