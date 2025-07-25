Депутат Рады влетел на Harley-Davidson в трактор и погиб

Львовский предприниматель и народный депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Рущишин погиб в аварии. Об этом сообщили его близкие в беседе с изданием «Твое место».
ДТП случилось вечером 24 июля на трассе возле села Бабухов Ивано-Франковской области. По данным украинских журналистов, 57-летний депутат на мотоцикле Harley-Davidson потерял управление и въехал в трактор. Скончался уже в больнице.
Рущишина избрали в Раду в июле 2019 года по львовскому округу, он входил во фракцию партии «Голос». С 2019 по 2021 год возглавлял Львовскую областную организацию этой партии.
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