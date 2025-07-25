Депутат Рады влетел на Harley-Davidson в трактор и погиб

Львовский предприниматель и народный депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Рущишин погиб в аварии. Об этом сообщили его близкие в беседе с изданием «Твое место».

ДТП случилось вечером 24 июля на трассе возле села Бабухов Ивано-Франковской области. По данным украинских журналистов, 57-летний депутат на мотоцикле Harley-Davidson потерял управление и въехал в трактор. Скончался уже в больнице.

Рущишина избрали в Раду в июле 2019 года по львовскому округу, он входил во фракцию партии «Голос». С 2019 по 2021 год возглавлял Львовскую областную организацию этой партии.

Ранее в центре Киева застрелили полковника СБУ Ивана Воронича. Он занимался диверсиями в России. По данным журналистов, утром неизвестный мужчина подошел к военному и выстрелил пять раз из пистолета с глушителем. В итоге полковник скончался на месте.