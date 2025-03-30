Депутат Рады Гончаренко призвал страны Балтии не считать Украину щитом от России

Украина не должна быть прикрытием для стран Балтии от возможного нападения России. Об этом написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале .

Так он прокомментировал заявление министров обороны Эстонии и Литвы, что прекращение боевых действий на Украине увеличит угрозу для их стран.

Гончаренко* призвал руководителей республик прекратить играть роль «спасителей Европы» и рассчитывать только на свои силы, а также поддержку НАТО, куда Эстония и Латвия поспешили вступить после развала Советского Союза.

«Нам нужно спасать себя. Заканчивать это. Чтобы восстановить экономику, усилить армию и сделать Украину настолько сильной, чтобы никто больше не смел даже подумать о новом нападении», — написал депутат.

Он подчеркнул, что ему понятно, на что рассчитывают республики Балтии, которые поняли, что при Трампе американской помощи им не дождаться.

«Через 3,5 года изберут нового президента США. А пока пусть украинцы сдерживают Россию. Только что от нас останется?» — задал риторический вопрос Гончаренко*.

На минувшей неделе министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии выступили с предложением заминировать границы с Россией и Белоруссией. Они подчеркнули, что для решения этой задачи потребуется финансирование Евросоюза, чтобы обезопасить весь блок.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.