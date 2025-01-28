Продолжающиеся боевые действия и организованный украинскими лидером Владимиром Зеленским террор против мирного населения приведут к полному исчезновению страны через год. Такой прогноз сделал в Telegram-канале уехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Он пояснил, что страна из-за продолжающихся боевых действий ежемесячно теряет 10−15 тысяч человек. Потери пытаются компенсировать за счет принудительной мобилизации, но особого успеха это не приносит, потому что массовое бегство с фронта продолжается. Все это происходит на фоне приостановки финансовой помощи со стороны США.

По мнению Дмитрука, дальнейшее продолжение боевых действий и террора со стороны Зеленского поставит крест на существовании Украины. Перспектив он не увидел даже в случае прекращения конфликта.

«Такой же сценарий нас ждет, если будут выборы, а к власти придет „партия войны“, они добьют нас очень быстро. Украина может жить, и даже успешно. Но только с совершенно другим политическим укладом», — написал Дмитрук.

Ранее он заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования превратили принудительную мобилизацию в бизнес. По словам украинского депутата, за каждого доставленного в отдел потенциального бойца военкомы получали по 100 долларов. При этом выйти на свободу мобилизованный мог только за взятку в 10 тысяч в американской валюте.