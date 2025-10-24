Один из депутатов выругался матом на русском языке во время собрания в Верховной Раде. Его негодование попало в эфир телеканала «Рада».

«Не дали выступить!» — эмоционально крикнул депутат.

При этом в сюжете имя парламентария не раскрывалось.

Ранее стало известно, что жители Житомира выразили протест введенным Киевом ограничениям. Горожане стали массово использовать русский язык в повседневной жизни. Житомирцы считают, политика властей противоречит интересам простых людей, а ситуация на Украине уже вышла из-под контроля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично оценила видео, на котором в пассажиры поезда устроили конфликт из-за русского языка на Украине. Женщина напала на двух молодых людей, которые громко говорили на русском.