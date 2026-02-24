«Деньги разворовывают». Зеленскому предрекли жесткий разговор с Урсулой фон дер Ляйен

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президента страны Владимира Зеленского ждет достаточно жесткий разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на тему финансирования со стороны ЕС. Мнением он поделился в интервью ТАСС .

Визит фон дер Ляйен в Киев сопровождается обсуждением использования выделенных Евросоюзом средств.

«Во всяком случае, она будет достаточно жестко с ним разговаривать, потому как разворовываются деньги, которые Европейский союз с большим трудом находит для киевского режима», — заявил Азаров.

Фон дер Ляйен во вторник прибыла в Киев с рабочим визитом, у нее запланирована и встреча с Зеленским. В украинской столице также заметили представителей других европейских стран и председателя Евросовета Антониу Кошта. Там прошло заседание «коалиции решительных».