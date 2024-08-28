Дело о подготовке теракта в Херсонской области направили в суд

Прокуратура Херсонской области направила в суд уголовное дело о подготовке теракта гражданином Украины в одном из населенных пунктов региона. Информацию опубликовали на сайте ведомства .

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По данным следствия, с сентября 2022 года по ноябрь 2023-го 23-летний гражданин Украины незаконно купил и хранил ручные гранаты и тротиловые шашки, которые затем собирался использовать для подрыва российской военной техники. Он искал и смотрел в интернете обучающие видеоролики по теме, а также исследовал в своем районе возможные объекты для атаки.

Преступление предотвратили сотрудники УФСБ России по Южному военному округу.

Ранее теракт предотвратили в Москве. Его готовил сторонник «Русского Добровольческого Корпуса»* (РДК).

* РДК признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы

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