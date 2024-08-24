«Действительно будет сложнее». Министр энергетики Украины предупредил о тяжелой зиме

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предупредил о грядущих проблемах с энергосистемой страны грядущей зимой. Его процитировало издание «РБК-Украина».

По словам Галущенко, необходимо отремонтировать все поврежденные энергетические объекты и параллельно обеспечить защиту системами ПВО, которые предоставили Украине союзники.

«Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая. Однако мы должны пытаться иметь возможность автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось», — сказал министр.

Он отметил, что правительству предстоит заняться вопросами, связанными с распределительной энергией и локальной генерацией, которая питает критическую инфраструктуру.

В начале лета Галущенко порекомендовал населению начать искать знакомых с печным отоплением, чтобы не замерзнуть предстоящей зимой. По его словам, отопительный сезон на Украине будет катастрофическим.