Медведев: дебандеризация — не месть, а работа с исторической памятью

Денацификация будет представлять собой долгую работу с сознанием жителей страны. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Денацификация, или дебандеризация, — не месть, а долгосрочная работа с общественным сознанием, с исторической памятью», — пояснил политик.

По его словам, народы России и Украины, а также многих государств бывшего СССР связывает общая историческая судьба

«Наследие создает огромный потенциал не просто для мирного соседства, но и для совместного развития и сотрудничества», — объяснил политик.

Медведев добавил, что украинцам нужно научиться жить самостоятельно.

«Жители территорий, относящихся к так называемой Украине, должны научиться жить сами, отвечая за поступки. В противном случае у паразитарной Украины нет шансов сохраниться», — заключил зампред Совбеза.

Ранее Медведев сравнил наступление ВС России в Днепропетровской области с дезинсекцией.