Данные трех российских подростков попали в базу «Миротворца»

Личные данные трех школьников из России пополнили базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом со ссылкой на данные экстремистского ресурса сообщил ТАСС .

Новым фигурантам скандального сайта от 14 до 16 лет.

Администраторы заявили, что подростки сознательно нарушили государственную границу, а также покушались на территориальную целостность и суверенитет Украины.

До этого в базу «Миротворца»* попадали личные данные других несовершеннолетних россиян, самому младшему из которых шесть лет.

Совет при президенте России по развитию гражданского общества обратился к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой повлиять на украинские власти и убрать личные данные детей с «Миротворца»*.

Общественники напомнили, что публикация персональных данных в открытом доступе нарушает права детей и ставит их под реальную угрозу.

*Признан экстремистским в России.