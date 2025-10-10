Данные трех российских подростков попали в базу «Миротворца»
Личные данные трех школьников из России пополнили базу украинского сайта «Миротворец»*. Об этом со ссылкой на данные экстремистского ресурса сообщил ТАСС.
Новым фигурантам скандального сайта от 14 до 16 лет.
Администраторы заявили, что подростки сознательно нарушили государственную границу, а также покушались на территориальную целостность и суверенитет Украины.
До этого в базу «Миротворца»* попадали личные данные других несовершеннолетних россиян, самому младшему из которых шесть лет.
Совет при президенте России по развитию гражданского общества обратился к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой повлиять на украинские власти и убрать личные данные детей с «Миротворца»*.
Общественники напомнили, что публикация персональных данных в открытом доступе нарушает права детей и ставит их под реальную угрозу.
*Признан экстремистским в России.