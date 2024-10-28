Дания увеличила размещение заказов на предприятиях ВПК Украины

Власти Дании нарастили усилия по размещению заказов на производство вооружений на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Дипломат пояснил, что с этого года датские власти начали размещать заказы на производство вооружений непосредственно на украинских предприятиях ВПК.

«[Дания] предпринимает усилия по масштабированию этой практики», — подчеркнул Барбин.

В начале осени Дания подписала с Украиной соглашение о намерениях по закупкам оружия с украинских предприятий ВПК на сумму около 630 миллионов долларов (более 60 миллиардов рублей).

Российский дипломат уточнил, что в эту сумму вошли украденные 435 миллионов долларов (более 42 миллиона рублей) из заблокированных активов РФ в Евросоюзе.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что ЕС инвестирует в оружейное производство на Украине из-за неспособности европейских заводов нарастить объемы в соответствии с потребностями Киева.