Дания увеличила размещение заказов на предприятиях ВПК Украины
Посол РФ Барбин: Дания нарастила число заказов на военных заводах Украины
Власти Дании нарастили усилия по размещению заказов на производство вооружений на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
Дипломат пояснил, что с этого года датские власти начали размещать заказы на производство вооружений непосредственно на украинских предприятиях ВПК.
«[Дания] предпринимает усилия по масштабированию этой практики», — подчеркнул Барбин.
В начале осени Дания подписала с Украиной соглашение о намерениях по закупкам оружия с украинских предприятий ВПК на сумму около 630 миллионов долларов (более 60 миллиардов рублей).
Российский дипломат уточнил, что в эту сумму вошли украденные 435 миллионов долларов (более 42 миллиона рублей) из заблокированных активов РФ в Евросоюзе.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что ЕС инвестирует в оружейное производство на Украине из-за неспособности европейских заводов нарастить объемы в соответствии с потребностями Киева.