Члены «Правого сектора» напали на участников марша ЛГБТ в Харькове

Представители украинского «Правого сектора»* с нацистскими флагами напали на участников марша ЛГБТ** в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» .

Националисты попытались прорваться к активистам прайда, навстречу им вышла полиция, завязалась потасовка.

При этом днем ранее организаторы марша предупреждали о поступающих угрозах из Киева. Они отмечали, что в Харьков могут прибыть представители ультраправых организаций, чтобы помешать проведению шествия.

Ранее украинская организация Insight объявила о планах провести предстоящей осенью первый международный съезд лесбиянок** в Киеве. Целью прайда она назвала борьбу за права в условиях новых вызовов и противостояние угрозам ЛГБТ**-сообщества.

*Запрещенная в России террористическая организация.

**ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.