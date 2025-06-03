Число депутатов Верховной рады достигло минимума за всю историю

После смерти Сергея Швеца в Верховной раде осталось рекордно низкое число депутатов — 399. Об этом написал в Telegram-канале украинский парламентарий Ярослав Железняк.

При этом в заседаниях, судя по снимкам с результатами голосования, которые публикует Железняк, фактически участвует еще меньше депутатов, а парламентские выборы не проходят из-за военного положения в стране.

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о смерти Швеца 28 мая. По его данным, причиной стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Прошлой осенью с Украины сбежал депутат от «Слуги народа» Александр Куницкий. Он оформил командировку за границу, из которой не вернулся. По данным местных СМИ, народный избранник находится в США с семьей и не планирует приезжать обратно в Киев.