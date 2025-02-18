Чета Зеленских и украинская делегация будут жить в отеле «Москва» в ОАЭ

Прибывшую в Объединенные Арабские Эмираты украинскую делегацию поселили в гостинице «Москва». Об этом сообщила жена президента Украины Владимира Зеленского Елена на своей странице в Instagram*.

Первая леди Украины опубликовала снимок из конференц-зала отеля. Фотографию она разместила в Stories* и подписала ее словом «скоро», добавив эмодзи в виде двух сердец в цветах украинского флага.

Правда, вскоре она все удалила. По крайней мере на данный момент этой публикации на странице Елены Зеленской нет.

Ранее украинский лидер заявил, что никогда не согласится с решениями России и США по урегулированию конфликта. Он согласился провести переговоры с российским коллегой, но лишь в присутствии представителей стран Европейского союза и Соединенных Штатов.

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