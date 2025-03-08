«Черный дьявол». Россиянин получил пожизненное за убийство двух украинцев в Германии

В ФРГ россиянина приговорили к пожизненному заключению за убийство 2-х украинцев

Суд Мюнхена приговорил к пожизненному заключению россиянина за убийство двух украинцев, проходивших лечение в Германии. Об этом сообщило издание Der Spiegel .

В апреле 2024 года в городе Мурнау обнаружили двух украинских военнослужащих с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй умер в больнице.

Позднее полиция сообщила о поимке подозреваемого — гражданина России. По версии следствия, причиной ссоры между подозреваемым и убитыми стал конфликт на Украине.

Подсудимый заявил, что ссора произошла во время совместного распития алкогольных напитков. Россиянин признал вину и назвал алкоголь «черным дьяволом».

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