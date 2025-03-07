Впервые за 15 лет заключенного в США казнят через расстрел

Впервые за последние 15 лет в США состоится казнь заключенного путем расстрела. Об этом написала газета New York Post .

Заключенного Брэда Сигмона обвинили в двойном убийстве. Он забил битой родителей своей бывшей девушки. Он также похитил возлюбленную, но ей удалось сбежать. Казнь назначена на 7 марта и состоится в 18:00 по местному времени (02:00 по московскому времени).

Как сообщает газета, преступник сам попросил о расстреле. Он также мог выбрать электрический стул или смертельную инъекцию.

В 2021 году в США впервые за последние 70 лет казнили женщину. Лизу Монтгомери приговорили к высшей мере наказания и сделали ей смертельную инъекцию. К тому времени женщина провела в тюрьме 17 лет, получая помощь психолога. Женщина вырезала ребенка из беременной и выдала за своего.