Черниговцы пришли в ярость из-за переименования сквера в честь Трампа

Жителей Чернигова возмутило переименование заброшенного сквера «Сказка» в честь президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

За изменение названия сквера в микрорайоне Шерстянка выступили депутаты Черниговского горсовета. Они провели голосование и решили присвоить объекту имя американского лидера.

Идея вызвала критику со стороны граждан. Представитель украинского Института национальной памяти Сергей Бутко назвал переименование нарушением законодательства: он напомнил, что нельзя давать объектам имена ныне живущих людей.

По информации издания, изменение названия сквера вызвало негодование среди горожан.

«В ходе опроса часть жителей района, где расположен сквер, сообщила, что там давно не могут гулять дети, потому что за территорией никто не ухаживает. Поэтому сперва нужно было облагородить сквер», — отметила «Страна.ua».

