Пушков: уход Келлога и ситуация на фронте стали черной точкой для Зеленского

Предстоящий уход спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога со своего поста, ситуация на фронте и в экономике Украины сходятся для президента страны Владимира Зеленского в черную точку. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Итак, отступления на фронтах, сложная финансовая ситуация, подорвавший репутацию Зеленского коррупционный скандал, отказ Трампа передать Tomahawk и уход Келлога — все сходится единовременно в одну черную точку для Зеленского», — заявил Пушков.

Сенатор напомнил, что Келлог и раньше относился к России негативно, а затем стал основным лоббистом позиций ЕС и интересов Украины в Белом доме.

«Но, видимо, не нашел у Трампа понимания и поддержки своих подходов», — предположил политик.

Пушков констатировал появление сигналов, что время не на стороне Украины, а все сильнее разворачивается против нее.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предполагал, что Зеленского на посту президента сменит бывший главком ВСУ Валерий Залужный.