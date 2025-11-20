Президента Владимира Зеленского после коррупционного скандала на Украине попытаются убрать и поставить на его место бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом ТАСС заявил генерал-лейтенант ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, на Украине сейчас кризисная ситуация и во власти, и на передовой. Американцы понимают, что Зеленского необходимо убрать, чтобы договориться о перерыве.

«Вместо него, я так понял, они сейчас будут пытаться из Англии притащить Залужного. Конечно, они будут спорить, чья будет креатура там стоять, но англичане уже будут пытаться вернуть сюда Залужного», — сказал офицер.

Алаудинов добавил, что западные спонсоры Киева также попытаются за это время переформатировать войска, так как «у них все сыпется».

Ранее командир спецназа «Ахмат» заявил, что Россия уже победила в спецоперации, но теперь многое нужно сделать, чтобы этот результат закрепить на бумаге.