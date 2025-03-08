Чемоданы почек. Украинку задержали в Польше за страшное преступление

Пограничники задержали украинку 6 марта. Она регистрировалась для перехода на территорию Украины. При проверке документов оказалось, что женщина в розыске.

Как уточнил позднее пресс-секретарь Бещадского пограничного отряда, лейтенант Петр Закелаж, ранее украинку в Казахстане приговорили к 12 годам тюрьмы — за торговлю органами и участие в международной преступной группе.

Прокурор Марта Пентковска из окружной прокуратуры в Перемышле рассказала польскому информагентству, что с июля 2017 года по январь 2019 года женщина незаконно приобретала почки в Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Таиланде и Узбекистане для последующей перепродажи на черном рынке.

В результате ее деятельности пострадали 56 человек. Для украинки торговля почками была постоянным источником дохода. Она числится в розыске по красному уведомлению Интерпола с ноября 2020 года.

Допрос задержанной продолжается. Прокурор планирует подать в суд ходатайство об аресте на семь суток. Женщина будет находиться под стражей до принятия решения о ее экстрадиции. На данный момент прокуратура не предоставляет дополнительных сведений по делу.

Летом 2024 года на Украине раскрыли масштабную схему вывоза человеческих органов за рубеж. Пресса писала, что в преступной группе участвовал бывший заместитель министра здравоохранения страны.