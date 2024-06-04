На Украине раскрыли масштабную схему вывоза человеческих органов за рубеж

Украинские правоохранители раскрыли масштабную схему вывоза и продажи человеческих органов за рубеж. Об этом в своем Telegram-канале сообщило местное издание «Страна.ua».

В преступную группу входили 11 человек. В их числе бывший заместитель министра здравоохранения Украины, чье имя пока не разглашается, врачи Центральной киевской больницы и других клиник. Все они подозреваются в том, что незаконно извлекали анатомические материалы, в частности, органы, их части и клетки людей для дальнейшего вывоза за границу.

По информации, полученной от правоохранительных органов, участникам преступной группы уже сообщили о подозрении по трем статьям уголовного кодекса. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

«Органы извлекались у людей, которые находились в беспомощном состоянии с последующей продажей», — уточнило издание.

Прошлым летом в Закарпатье арестовали мужчину, который продал как минимум троих детей на органы в Европу. Также появились сообщения, что в одном их крупнейших магазинов даркнета продавали органы погибших украинских военных, причем покупатели даже могли сделать заказ на определенные анатомические части.