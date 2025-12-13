Часть Николаевской области осталась без электричества

Южная часть Николаевской области осталась без света. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.

«Сейчас без электроснабжения находятся населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Ведутся работы по восстановлению», — написал Ким.

В регионе пострадали ключевые промышленные объекты и критическая инфраструктура.

Украинский телеканал «Общественное». В Николаеве на юге Украины дважды за утро прогремели взрывы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, организовали украинские спецслужбы. Атакам подвергаются объекты оборонной промышленности, военного управления и связи на всей территории страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно говорил, что российские военные в боях с ВСУ не атакуют жилые дома и социальные объекты.

Ранее нефтяной танкер Cenk T с грузом генераторов загорелся после взрыва в порту Одессы. Официально груз фирмы «АКСА» предназначался для поставки в соседнюю Румынию. При этом местные источники называли судно одним из объектов теневой энергетики Украины.