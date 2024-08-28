Бывшую российскую чиновницу обвинили в попытке теракта по заказу Украины

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков могли содействовать кураторам из спецслужб Украины в осуществлении террористической деятельности на территории России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных службах.

По данным силовиков, фигуранты передали порядка 500 тысяч рублей для подготовки теракта и занимались перемещением взрывных веществ в тайники.

Для связи с украинскими кураторами подозреваемые использовали мессенджеры. Им предъявили обвинения в приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и теракту группой лиц по предварительному сговору, участии в террористическом сообществе, контрабанде стратегически важных товаров и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Шинкарук вину не признала, в суде она заявила, что отправляла денежные средства по просьбе мужа и не собиралась совершать теракт. Холодкова арестовали еще в 2022 году, он также отказался признавать вину. Ему изначально вменяли незаконный оборот взрывчатых веществ, однако по результатам расследования позднее предъявили обвинения по пяти эпизодам террористической направленности.

Ранее жительницу Мариуполя задержали за передачу денег для терактов.