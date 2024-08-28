Жительницу Мариуполя задержали за передачу денег для терактов

ФСБ задержала жительницу Мариуполя по подозрению в передаче денег для терактов

Оперативники ФСБ задержали жительницу Мариуполя по подозрению в передаче денежных средств для подготовки террористических актов по заданию украинских спецслужб. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике.

Правоохранители установили, что по заданию украинских спецслужб задержанная передавала отдельным лицам деньги для подготовки террористических актов.

Фигурантка уже дает признательные показания против других причастных к этой террористической деятельности. Все собранные материалы по делу в ближайшее время поступят в Следственное управление СК России по республике.

Ранее оперативники ФСБ задержали жителя Омска по подозрению в государственной измене. Мужчина собирал данные о деятельности оборонного предприятия в пользу спецслужб Украины.