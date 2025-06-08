Экс-премьер Степашин: в 90-е в России считали, что Украина никуда не денется

В 1990-е власти России недооценили Украину, что привело к серьезной ошибке. Все думали, что республика никуда не денется, признался бывший российский премьер-министр Сергей Степашин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным .

Степашин подчеркнул, что Россия не смогла найти на Украине нужных людей, в то время как западные страны достигли своих целей.

«Там работали системно. И янки, и Западная Европа, и все кому не лень. <...> Прозевали, к сожалению. Им за 30 лет так промыли мозги. <...> Приходится наверстывать упущенное», — заявил бывший глава российского правительства.

Ранее Судан обвинил Украину в поддержке террористов. Специалист департамента по внешним делам МИД государства Мухаммад Ас-Сирр заявил, что террористические группировки в Африке снабжались Украиной. Она поставила им дроны по заниженным ценам. Ас-Сирр заявил, что украинские власти взаимодействовали с боевиками в Ливии, Сомали и Нигере.