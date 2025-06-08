МИД Судана: Запад использует Украину для поддержки террористов в Африке

Террористические группировки в Африке снабжались Украиной. Она поставила им дроны по заниженным ценам, сообщил RT специалист департамента по внешним связям МИД Судана Мухаммад Ас-Сирр.

«Украина выполняет грязную работу. Я хочу подчеркнуть, что это опосредованная война, в которой некоторые страны используют Украину для экспорта терроризма в Африку», — сказал он.

Ас-Сирр сообщил, что киевский режим сотрудничал с боевиками в Ливии, Сомали и Нигере. Среди них группировки «Харакат аш-Шабаб» и «Боко харам»*, суданские и сомалийские силы быстрого реагирования. Последние получили беспилотники по заниженным ценам.

Украину, по данным представителя МИД Судана, курировали США и Великобритания. Их цель — дестабилизировать обстановку в регионе Африканского Рога.

Провести аудит переданного Украине оружия предложил американцам член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Он заявил, что Россия обладает информацией о перепродаже поставленного.

* Группировка, присягнувшая на верность ИГ. «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в России.