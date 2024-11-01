Бывший канцлер ФРГ Шредер назвал подавление русского языка в Донбассе ошибкой

Украинские власти допустили серьезную ошибку, пытаясь подавить использование русского языка в Донбассе, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер. По его словам, правительству Украины следовало принять двуязычие в этом регионе, сообщил ТАСС .

Бывший канцлер объяснил, что принимал участие в исходящей от Украины попытке переговоров. Шредер встретился с представителем Владимира Зеленского и обсудил с ним темы, которые хотели затронуть в ходе диалога.

«Во-первых, Донбасс, вопросы культуры и языка. Наверное, было ошибкой, что парламент Украины не захотел далее принимать двуязычие в Донбассе», — высказался Герхард Шредер на панельной дискуссии газеты Weltwoche.

Он уточнил, что обсуждал также возможность принятия Украины в НАТО и возможные гарантии безопасности, если бы она не вступила в альянс.

«Особенно сложная тема — Крым, что с ним делать», — добавил Шредер.

Ранее он объяснил, почему Украина отказалась от переговоров в Стамбуле. По словам экс-канцлера, на украинскую сторону повлияли «более влиятельных круги».