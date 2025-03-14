Бывший депутат Рады усомнился в политическом мотиве убийства Ганула

Убийство одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, украинского националиста Демьяна Ганула, вряд ли связано с политическими мотивами. Радикал отнимал бизнес у предпринимателей и издевался над людьми, которые могли ему отомстить, заявил РИА «Новости» бывший депутат Верховной рады Олег Волошин.

«Убежден, что этот товарищ был редким негодяем. Он пользовался вседозволенностью, издевался над людьми, отнимал у них бизнес. Я почти убежден, что один из них взял и отомстил. Никакой политики в этом нет. Человек действительно вел себя вызывающе нагло», — сказал он.

Волошин обратил внимание, что министр внутренних дел Украины взял расследование убийства Ганула на личный контроль.

«То есть люди постоянно на Украине гибнут, просто по беспределу, разборки какие-то происходят бандитские. Здесь убили мерзавца, который открыто кичился тем, как он пытает людей», — добавил бывший депутат.

По предварительным данным, утром в пятницу, 14 марта, в украинского активиста не менее двух раз выстрелили из короткоствольного оружия в Приморском районе Одессы.