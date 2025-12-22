Бывший депутат Рады раскрыл возможное местопребывание Ермака

Pool /Ukrainian Presidentia
Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com

Бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак может скрываться на одном из правительственных спецобъектов неподалеку от Киева. Об этом «Газете. Ru» заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник.

Он предположил, что безопасность Ермака обеспечивает правительственная охрана. По его словам, недавно экс-глава Офиса президента республики был в Службе внешней разведки Украины.

«Там, безусловно, можно спрятаться, но сейчас говорят о том, что он находится на одном из спецобъектов, таких на Украине много, под Киевом, которые обеспечивают безопасность Верховного главнокомандующего», — подчеркнул бывший парламентарий.

Олейник выразил уверенность, что Ермак не отправился воевать, несмотря на свои обещания присоединиться к ВСУ после отставки. По его мнению, бывший руководитель Офиса Зеленского специально ушел в «информационную тень» после коррупционного скандала.

Ранее Ермак появился в резиденции украинского лидера. Незадолго до ее посещения экс-глава Офиса разговаривал с Зеленским по телефону.

