Бывший депутат Рады раскрыл возможное местопребывание Ермака

Экс-депутат Рады Олейник: Ермак мог спрятаться на спецобъекте около Киева

Бывший глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак может скрываться на одном из правительственных спецобъектов неподалеку от Киева. Об этом «Газете. Ru» заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник.

Он предположил, что безопасность Ермака обеспечивает правительственная охрана. По его словам, недавно экс-глава Офиса президента республики был в Службе внешней разведки Украины.

«Там, безусловно, можно спрятаться, но сейчас говорят о том, что он находится на одном из спецобъектов, таких на Украине много, под Киевом, которые обеспечивают безопасность Верховного главнокомандующего», — подчеркнул бывший парламентарий.

Олейник выразил уверенность, что Ермак не отправился воевать, несмотря на свои обещания присоединиться к ВСУ после отставки. По его мнению, бывший руководитель Офиса Зеленского специально ушел в «информационную тень» после коррупционного скандала.

Ранее Ермак появился в резиденции украинского лидера. Незадолго до ее посещения экс-глава Офиса разговаривал с Зеленским по телефону.