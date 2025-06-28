Сегодня 17:08 Бывшего заммэра Харькова задержали за хищения Фото: РИА «Новости»
Бывшего заместителя мэра Харькова заподозрили в хищениях во время строительства фортификаций в регионе. Об этом сообщила пресс-служба украинской полиции.
По данным следствия, чиновник расхитил миллионы гривен из бюджета государства. Подозреваемого задержали.
В полиции добавили, что сообщниками обвиняемого являлись главный подрядчик и три коммерческих предприятия. С помощью них проводились закупки с наценкой в 30%. В результате коррупционеры нанесли украинскому бюджету ущерб в 5,4 миллиона гривен.
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