Бывшего заммэра Харькова задержали за хищения

Фото: РИА «Новости»

Бывшего заместителя мэра Харькова заподозрили в хищениях во время строительства фортификаций в регионе. Об этом сообщила пресс-служба украинской полиции.

По данным следствия, чиновник расхитил миллионы гривен из бюджета государства. Подозреваемого задержали.

В полиции добавили, что сообщниками обвиняемого являлись главный подрядчик и три коммерческих предприятия. С помощью них проводились закупки с наценкой в 30%. В результате коррупционеры нанесли украинскому бюджету ущерб в 5,4 миллиона гривен.

Ранее в Сети появилась информация о  собственности главного специалиста отдела Золочевского территориального центра комплектования на Украине Василины Лозовой. Она оказалась владелицей минимум девяти земельных участков, общая площадь которых составила более пяти гектаров.

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