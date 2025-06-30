Бывшего заммэра Харькова арестовали на два месяца за хищения

Экс-заместителя мэра Харькова Андрея Руденко поместили под арест на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное».

По данным издания, политик будет находиться под стражей до 26 августа. Ему предъявили обвинение по делу о хищениях во время строительства фортификаций на Украине.

«Суд избрал меру пресечения содержание под стражей до 26 августа без права залога», — отметили в публикации.

В ходе судебного заседания Руденко заявил, что все работы выполнены, поэтому у руководства региона к нему претензий не было.

В МВД Украины сообщили, что в деле фигурируют главный подрядчик и три коммерческие компании, через которые закупалось имущество с наценкой 30%. Общий ущерб государству в результате преступлений составил 5,4 миллиона гривен.