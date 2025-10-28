Бывшего главу «Укрэнерго» задержали во Львовской области по делу семилетней давности

Во Львовской области задержали бывшего главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого по делу семилетней давности. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

По данным следствия, Кудрицкий и бизнесмен Игорь Гринкевич, находящийся под арестом, могли присвоить средства государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году.

К Кудрицкому пришли с обыском сотрудники ГБР.

Ранее в доме бывшего главы «Укрэнерго» прошли обыски, связанные с подозрением в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств, писала «Украинская правда». По данным следствия, Кудрицкий завышал объемы вырубки леса и стоимость подрядных работ при строительстве энергомагистралей.

Кудрицкий руководил «Укрэнерго» с 2020 по 2024 годы. Его уволили год назад.

Ранее сотрудники СБУ провели обыски у бывших детективов Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках расследования дел о разоблачении преступных сообществ в государственных структурах. В ведомстве допустили, что обыски связаны с расследованиями деятельности организованных групп, выявленных на госпредприятиях и в госорганах.