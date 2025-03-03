«Быстро поехать в Москву». Арестович дал совет Зеленскому

У президента Украины Владимира Зеленского остался только один выход из сложившейся ситуации — ему следует быстро поехать в Москву и договориться об урегулировании конфликта напрямую. Об этом в интервью Василию Голованову заявил экс-советник офиса украинского лидера Алексей Арестович.

«Есть только один вариант — быстро поехать в Москву, договориться напрямую и поставить [президента США Дональда] Трампа перед фактом», — подчеркнул он.

Чтобы решиться на этот шаг, нужно быть не только государственным, но историческим деятелем, добавил Арестович.

Во время беседы он предположил, что перепалка Зеленского с Трампом вызвала в обществе эмоциональный раскол. Экс-советник не исключил, что Белый дом пытается сформировать новый миропорядок, при котором конфликты «заменят геоэкономикой».

Ранее политик заявил, что является кандидатом в президенты Украины. Он оставил подпись об этом в профиле соцсети X. Когда именно в стране пройдут выборы, неизвестно.