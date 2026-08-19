«Бросил вызов». Дмитриев раскрыл неожиданный ход экс-главы МО Украины
Дмитриев счел, что Федоров бросил вызов Зеленскому и хочет возглавить Украину
Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров сигнализировал о своих президентских амбициях. К такому выводу пришел глава РФПИ Кирилл Дмитриев, это мнение он опубликовал в Х.
Дмитриев обратил внимание на призыв к выборам на Украине, который ранее разместил в сети Федоров. В посте бывший министр указал и на повсеместную коррупцию в его стране.
«Бывший министр обороны Украины призывает к выборам и предупреждает о повсеместной коррупции — фактически, сигнализируя о своих президентских амбициях и бросая вызов Зеленскому», — предположил глава РФПИ.
С мнением российского чиновника согласились многие читатели его социальных сетей.
«На мой скромный взгляд, это выглядит как вполне законный сценарий ухода Зеленского. Этот человек хочет уйти честно, чтобы потратить выпрошенные миллиарды», — заметил один из комментаторов.
Федоров выпустил свое обращение 18 августа. Он призвал придумать «законный, безопасный и реалистичный механизм», который позволит Украине «возобновить полноценный демократический процесс» и провести президентские выборы.