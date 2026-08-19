«Бросил вызов». Дмитриев раскрыл неожиданный ход экс-главы МО Украины

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров сигнализировал о своих президентских амбициях. К такому выводу пришел глава РФПИ Кирилл Дмитриев, это мнение он опубликовал в Х .

Дмитриев обратил внимание на призыв к выборам на Украине, который ранее разместил в сети Федоров. В посте бывший министр указал и на повсеместную коррупцию в его стране.

«Бывший министр обороны Украины призывает к выборам и предупреждает о повсеместной коррупции — фактически, сигнализируя о своих президентских амбициях и бросая вызов Зеленскому», — предположил глава РФПИ.

С мнением российского чиновника согласились многие читатели его социальных сетей.

«На мой скромный взгляд, это выглядит как вполне законный сценарий ухода Зеленского. Этот человек хочет уйти честно, чтобы потратить выпрошенные миллиарды», — заметил один из комментаторов.

Федоров выпустил свое обращение 18 августа. Он призвал придумать «законный, безопасный и реалистичный механизм», который позволит Украине «возобновить полноценный демократический процесс» и провести президентские выборы.