Британского педофила наняли работать с детьми на Украине

Судимого в Великобритании педофила наняли в благотворительную организацию на Украине, которая работала с детьми. Об этом сообщила газета The Telegraph .

«Осужденный педофил был принят на работу в известную британскую благотворительную организацию, работающую с уязвимыми детьми на Украине, после того, как в процедуре проверки были допущены „серьезные ошибки“», — написали авторы материала.

Благотворительная организация Siobhan’s Trust обеспечивала продуктами питания переселенцев на Украине. В начале 2023 года организация наняла 52-летнего мужчину без проверки биографии. Он представился как Джек Морган.

Волонтеры заподозрили неладное, когда мужчина начал хвастаться о вступлении в украинский нацлегион, а после начал сбор средств на военные нужды. Проверив данные, волонтеры выяснили, что новый сотрудник — ранее судимый британец Ли Каллаган. Он отбывал наказание за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

«Мужчина, называвший себя Джеком Морганом, регулярно посещал детские дома, школы и лагеря для переселенцев после начала работы в благотворительной организации на западе Украины», — отметили в газете.

В Бразилии пенсионерка решила отомстить бездомному педофилу и съела его пенис и сердце. Останки 60-летнего бразильца нашла полиция. Рядом с телом лежали самодельный нож и записка: «Гринга поймала насильника».