Женщина съела пенис и сердце педофила

Пожилая женщина расправилась с бездомным мужчиной, а затем съела его сердце и половой орган. Жестокое преступление произошло в Бразилии, сообщило издание G1 .

Останки 60-летнего бразильца нашла полиция. У Селсо Маркеса Феррейра отсутствовали сердце и пенис. Рядом с телом лежали самодельный нож и записка: «Гринга поймала насильника». Выяснилось, что он употреблял алкоголь и наркотики и много лет жил на улице.

Вскоре в убийстве заподозрили Хосефу Лиму де Соуза. Местные жители прозвали ее Гринга. На допросе она заявила, что Ферейра якобы насиловал детей, поэтому она отомстила ему. Женщина отрезала у мужчины половой орган и вырезала сердце. Позже она пожарила их и съела.

Лиму де Соуза арестовали вместе с 41-летним сообщником. Выяснилось, что он не давно угрожал убитому расправой. Сейчас полицейские ищут доказательства того, что Феррейра действительно был насильником.

Похожий случай ранее произошел в США. Бездомный убил человека, а затем съел его ухо и глаз.