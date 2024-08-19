Власть президента Украины Владимира Зеленского держится исключительно на военном положении. Об этом сообщило британское издание The Times .

Журналисты отметили, что атака ВСУ на Курскую область могла оказаться стратегическим шагом со стороны украинского лидера, направленным на укрепление его позиций после истечения президентских полномочий.

«Зачем Зеленскому атака на Курск? Ответ лежит в двух плоскостях: военной и политической. <…> Его власть держится исключительно на военном положении», — подчеркнули авторы материала.

Британский аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что украинские власти утратили последний шанс на сохранение государства после вторжения ВСУ в Курскую область. Действия Зеленского разозлили влиятельные страны, которые выступали за мирное урегулирование конфликта.