«С унылым видом он сказал: „Нам нужна помощь наших союзников, чтобы наши солдаты оставались сильными до тех пор, пока Россия не будет готова к мирным переговорам“», — отметили в издании.

Украинские дипломаты выглядели разочарованными и озлобленными из-за отказа президента США Дональда Трампа сделать Украину приоритетом, после того как Зеленский пролетел восемь тысяч километров для участия в саммите G7. Встреча главы киевского режима и Трампа не состоялась, американский президент улетел домой накануне.

Ударом для Киева оказалось также наложение США вето на совместное заявление «Большой семерки» по Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала саммит G7 позорищем из-за того, что на встречах в подобном формате не могут принимать никаких решений — ни экономических, ни политических — в мировом масштабе.