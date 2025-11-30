Британия шокировала Украину одним решением

Украинские беженцы могут остаться без жилья в Великобритании

Украинские беженцы могут оказаться на улице в Великобритании. Приютившие их шотландцы лишились ежемесячных выплат, правительство поддерживало домовладельцев, участвующих в программе размещения, сообщила Daily Mail .

В Шотландию приехали около 30 тысяч украинцев. Консерваторы выплачивали владельцам жилья по 500 фунтов стерлингов в рамках программы «Жилье для Украины».

Многие семьи принимали переселенцев именно благодаря этим компенсациям. Новая администрация лейбористов намерена прекратить выплаты этих грантов.

Местные советы общин теперь опасаются, что в ближайшие месяцы количество обращений за временным жильем вырастет, а существующие ресурсы не позволят оперативно разместить всех нуждающихся.

В ряде муниципалитетов предупредили, что системы поддержки и так работают под нагрузкой, а возможный наплыв заявлений может привести к дефициту мест.

Шотландские политики раскритиковали решение центрального правительства, назвав его преждевременным и несвоевременным на фоне продолжающегося конфликта.

Они подчеркнули, что многие украинские семьи остаются в зависимости от программы и не готовы к самостоятельному поиску жилья на рынке аренды.

Ранее британцы испугались эскадрильи «кремлевских» голубей-шпионов.