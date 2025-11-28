The Sun: в Британии испугались шпионских голубей, созданных по «указу Путина»

В Великобритании испугались эскадрильи голубей-шпионов с чипами в мозге, созданной якобы по указу президента России Владимира Путина. Об этом сообщило издание The Sun .

Журналисты сослались на заявления компании разработчика Neiry о том, что технология позволяет оператору управлять сразу целой стаей птиц и передавать команды в мозг пернатых.

Британские эксперты заявили об очевидных рисках использования биодронов в разведывательных целях. По их словам, обычные городские голуби якобы могут незаметно вести съемку и собирать сведения с помощью скрытых сенсоров.

«Эта же технология позволяет использовать их для мониторинга зон военных действий, в том числе на территории Украины, без риска обнаружения», — написали авторы материала.

