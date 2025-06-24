Британия пошла против России? Зеленский заявил о новой сделке

Великобритания и Украина договорились о совместном военном производстве

Великобритания и Украина объявили о запуске совместного оборонного производства. Об этом Reuters сообщили в офисе главы британского правительства.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Киром Стармером в Лондоне. Лидеры двух стран объявили о соглашении в саду резиденции британского главы на Даунинг-стрит.

Здесь же они встретились с украинскими военными, проходящими подготовку в Великобритании.

Стармер отметил, что речь идет о первом подобном соглашении между двумя странами, которое, по его словам, станет серьезным шагом для укрепления военного сотрудничества.

Зеленский поблагодарил Великобританию за поддержку в конфликте с Россией, отметив, что новое соглашение позволит усилить обе страны.

Соглашение об обмене боевыми технологиями будет направлено на рост производства беспилотников на Украине.

Документ также позволит британской оборонной промышленности воспользоваться технологиями, которые разрабатываются на линии боевого соприкосновения.

Кроме того, по итогам встречи стороны решили, что в ближайшие недели так называемая «коалиция желающих» под руководством Великобритании и Франции проведет онлайн-совещание по дальнейшим действиям.

Ранее в тот же день Зеленский посетил короля Карла III в Виндзорском замке, а также встретился со спикерами обеих палат британского парламента.

Великобритания с 2022 года подготовила более 55 тысяч военнослужащих ВСУ. Они тренируются в рамках программы Interflex.