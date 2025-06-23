В МИД заявили, что Британия подготовила более 55 тысяч солдат ВСУ

Великобритания с 2022 года подготовила более 55 тысяч военнослужащих ВСУ в рамках специальной программы Interflex. Такие данные в беседе с газетой «Известия» озвучили представители МИД России. Причем расходы на это обучение в Лондоне скрывают, но состав спонсоров программы постоянно растет.

Приманка для пушечного мяса

Программу Interflex запустили в июле 2022 года, она предусматривает ускоренную пятинедельную подготовку украинских военных перед их отправкой в зону боевых действий.

«Раскрученный британский бренд, по сути, служит приманкой для рекрутирования на Украине свежего пушечного мяса», — заявили журналистам в диппредставительстве.

По данным российских дипломатов, в программе участвуют инструкторы из 13 стран, включая Австралию, Канаду, страны Балтии и Скандинавии, а также самопровозглашенное Косово, независимость которого Россия не признает.

«К настоящему моменту, по официальным данным, курсы прошли свыше 55 тысяч человек. Состав спонсоров программы постоянно расширяется», — заявили собеседники журналистов.