Interflex стал приманкой для пушечного мяса. Как Британия подготовила 55 тысяч солдат ВСУ
В МИД заявили, что Британия подготовила более 55 тысяч солдат ВСУ
Великобритания с 2022 года подготовила более 55 тысяч военнослужащих ВСУ в рамках специальной программы Interflex. Такие данные в беседе с газетой «Известия» озвучили представители МИД России. Причем расходы на это обучение в Лондоне скрывают, но состав спонсоров программы постоянно растет.
Приманка для пушечного мяса
Программу Interflex запустили в июле 2022 года, она предусматривает ускоренную пятинедельную подготовку украинских военных перед их отправкой в зону боевых действий.
«Раскрученный британский бренд, по сути, служит приманкой для рекрутирования на Украине свежего пушечного мяса», — заявили журналистам в диппредставительстве.
По данным российских дипломатов, в программе участвуют инструкторы из 13 стран, включая Австралию, Канаду, страны Балтии и Скандинавии, а также самопровозглашенное Косово, независимость которого Россия не признает.
«К настоящему моменту, по официальным данным, курсы прошли свыше 55 тысяч человек. Состав спонсоров программы постоянно расширяется», — заявили собеседники журналистов.
Посредственное обучение
В посольстве отметили, что, несмотря на масштабы программы, уровень подготовки остается низким. По свидетельствам украинских участников, обучение не учитывает современные условия боевых действий с активным применением беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Расходы на программу Британия не раскрывает. Однако 4 июня на заседании Оборонной контактной группы по Украине (формат «Рамштайн») министр обороны Джон Хили объявил о выделении дополнительных 247 миллионов фунтов стерлингов на обучение личного состава ВСУ — «в Британии и за рубежом».
Показательная программа
С 2015 года Великобритания начала программу Orbital, в рамках которой британские инструкторы обучали украинских военных именно на территории Украины.
По словам начальника генштаба Сухопутных войск Великобритании генерала Роли Уокера, страна подготовила более трех тысяч операторов БПЛА и планирует обучить еще шесть тысяч к 2026 году.
Помимо Великобритании, подготовкой украинских военных занимаются страны ЕС. В августе 2024 года Минобороны Германии сообщило, что на территории Евросоюза прошли обучение 60 тысяч военнослужащих ВСУ.
Как заявила «Известиям» старший научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Кира Годованюк, поддержка ВСУ остается ключевым направлением британской политики противодействия России.
«Подготовка военных ВСУ — одно из направлений для демонстрации того, насколько Великобритания активно поддерживает Украину», — отметила она.
По словам эксперта, программа подготовки украинских боевиков в этом вопросе стала показательным моментом.