Британия подготовит Зеленского к переговорам в попытке не допустить нового скандала

Великобритания начала консультировать украинского президента Владимира Зеленского по вопросам проведения переговоров с американской администрацией в Саудовской Аравии, чтобы не допустить повторения скандала в Белом доме. Об этом написала газета The Times .

«Советник премьер-министра Великобритании Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл в выходные отправился на Украину, чтобы дать Зеленскому инструкции до того, как представители его страны примут участие в переговорах с США во вторник, чтобы избежать повторения катастрофического конфликта в Овальном кабинете с президентом США Дональдом Трампом», — указали авторы статьи.

Пауэлл рекомендовал украинскому лидеру дать понять представителям США, что он отвечает на просьбы Вашингтона. Это необходимо, чтобы у Трампа сложилось впечатление, что именно Россия — «главное препятствие на пути к миру».

Украинская делегация планирует убедить США вновь начать поставки оружия и разведывательной информации во время переговоров в Саудовской Аравии. Представители Украины намерены заверить американскую делегацию в том, что Зеленский заинтересован в скорейшем завершении конфликта с Россией.