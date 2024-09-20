Немецкий журналист Репке заявил, что его напугал грохот трамвая в Киеве

Немецкий журналист Юлиан Репке рассказал, что его грохот трамвая в Киеве. На своей странице в соцсети X обозреватель Bild написал, что тотчас ринулся в укрытие.

«Боже мой. Я только что укрылся от внезапного грохота проезжающего трамвая снаружи», — объяснил причины маневра журналист.

Репке добавил, что нахождение на Украине плохо сказалось на его психическом состоянии. Он написал, что ему нужно сейчас же вернуться домой, пока он «окончательно не свихнулся».

В конце августа ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины. Юлиан Репке отметил, что российские военные побеждают ВСУ, а победителем может выйти «только одна из сторон».