Немецкий журналист Юлиан Репке рассказал, что его грохот трамвая в Киеве. На своей странице в соцсети X обозреватель Bild написал, что тотчас ринулся в укрытие.
«Боже мой. Я только что укрылся от внезапного грохота проезжающего трамвая снаружи», — объяснил причины маневра журналист.
Репке добавил, что нахождение на Украине плохо сказалось на его психическом состоянии. Он написал, что ему нужно сейчас же вернуться домой, пока он «окончательно не свихнулся».
В конце августа ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины. Юлиан Репке отметил, что российские военные побеждают ВСУ, а победителем может выйти «только одна из сторон».
Отпустить под подписку о невыезде. Стало известно, почему суд не арестовал Бакальчука
Лавров предупредил союзников Украины о наличии у РФ серьезных вооружений
«Крайне неприятно». Руссо — о своем состоянии после очной ставки, где он опознал похитителя
«Боже мой». Немецкий журналист испугался трамвая в Киеве и попросился домой
США пообещали новый пакет помощи Украине. Окажут ее не сразу
Уже дома и записывает видео. Обвиненного в убийстве Бакальчука отпустили
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте