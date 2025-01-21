Бордель обнаружили в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко

Публичный дом разоблачили в здании, в котором живет мэр Киева Виталий Кличко. Об этом со ссылкой на украинские Telegram-каналы заявило издание «Другая Украина» .

По данным источника, бордель в жилом доме для конспирации назывался ночным клубом. Женщин, которые там работали, приглашали на должность танцовщиц, а потом угрожали и заставляли оказывать услуги сексуального характера.

Внутри самого заведения находились камеры видеонаблюдения, которые вели скрытую съемку.

«За клиентами следили для дальнейшего шантажа», — заявили источники.

Киевский мэр Виталий Кличко высказался на тему легализации марихуаны и проституции. Он поддержал эту идею и сказал, что принятие соответствующих законов улучшит положение в стране и обезопасит жителей Украины.

Ранее мексиканские секс-работницы разгромили здание суда из мести за освобождение подозреваемого в убийстве их коллеги.