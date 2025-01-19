Мексиканские секс-работницы разгромили здание суда из мести за трансгендера

Профсоюз секс-работниц разгромил здание суда в столице Мексики. Дебоширки таким образом выражали протест против освобождения подозреваемого в покушении на убийство их коллеги трансгендера*, сообщил РЕН ТВ.
Кадры налета разошлись по социальным сетям. Вооруженные битами и молотками мексиканки крушили мебель, выбивали стекла и раскидывали вещи в суде. Очевидцы происходящего в ужасе разбегались в стороны.
На место происшествия прибыли сотрудники местных правоохранительных органов. На момент публикации нет информации о том, задержали ли дебоширок.
Ранее из России выдворили пойманного в екатеринбургском борделе мигранта-трансгендера* Ларису. Нелегал оказывал интимные услуги в женском образе в массажном салоне на улице Черепанова.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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