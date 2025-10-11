Больше двух тысяч военнообязанных пытались вывезти с Украины в 2025 году

Количество зафиксированных попыток незаконно вывезти с территории Украины военнообязанных мужчин с начала 2025 года достигло 2193. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные украинской Национальной полиции.

Обвинения за нелегальную переправку через границу предъявили по 1318 эпизодам.

Цена бегства из страны с использованием поддельных документов в среднем составляет от трех до пяти тысяч долларов. В случаях, когда военнообязанного вывозят с территории военной части, стоимость увеличивается до 10-15 тысяч долларов.

Ранее стало известно число дел о самоволках и дезертирстве из рядов ВСУ за три года. Фигурантами с февраля 2022-го по июль 2025-го стали больше 250 тысяч человек.