Президент Украины Владимир Зеленский может упустить последний шанс на мирное урегулирование конфликта, пока пытается диктовать свои условия. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил полковник армии США Дэниел Дэвис.

«Зеленский заявляет, что пора начинать переговоры, а потом ставит такие условия, будто он „большая шишка“ и что-то решает», — заявил полковник, отметив, что на деле позиция главы Украины далека от той, когда можно диктовать свои условия России.

По его словам, российские власти, начиная с 2015 года постоянно демонстрируют стремление завершить любые конфликты миром, но украинская сторона постоянно либо отвергает эти попытки, либо же нарушает договоренности.

«И с каждым разом положение Украины все ухудшается. Теперь, возможно, последний шанс на заключение договора, но и его Зеленский упустит», — подвел итог аналитик.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что для заключения мирного договора, украинскому руководству придется отменить дискриминационные законы и признать суверенитет российских границ. Также урегулирование конфликта подразумевает безъядерный статус Украины.