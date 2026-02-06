«Больные и опасные». Журналист раскритиковал решение Рады о снижении брачного возраста

Журналист Боуз раскритиковал решение Рады снизить брачный возраст с 16 до 14 лет

Депутаты Верховной рады, предложившие снизить брачный возраст на Украине, это опасные люди. Такое заявление в соцсети Х сделал ирландский журналист Чей Боуз.

«Это очень больные и опасные люди», — написал журналист.

В Раде рассматривают законопроект о снижении минимального возраста для заключения брака девушкой с 16 до 14 лет. В Гражданском кодексе планируют прописать, что решение об этом будет принимать исключительно суд.

Ранее ирландский журналист назвал главу евродипломатии Каю Каллас «эстонским гением» после слов о том, что за последние 100 лет «на Россию не нападали».

Комментаторы обвинили ее в преднамеренном искажении истории. Другие усомнились, ходила ли Каллас в школу.